Отвориха избирателните секции за българите в Европа, най-много са във Великобритания

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Гласуването на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България за сънародниците ни в Европа започна в 6:00 часа българско време. Последни отвориха избирателните секции в Обединеното кралство, Исландия, Ирландия и Португалия, както и на Канарските острови – в 9:00 часа българско време.

Най-много избирателни секции зад граница са разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 82. Следват Турция със 78 секции, Германия със 70 и Испания с 67.

Адресите на всички избирателни секции са публикувани на интернет страницата на Министерството на външните работи в рубриката „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.".

Българските граждани имат възможност да упражнят правото си на глас и в държави, в които България няма дипломатически и консулски представителства. Сред тях са Исландия, Малта и Люксембург.

От Министерството на външните работи съобщават, че заедно с дипломатическите и консулските представителства е създадена необходимата организация за осигуряване на всички избирателни секции в Европа. Изборният ден до момента протича безпроблемно.

Информация за адресите на секциите може да бъде намерена на сайта на МВнР.