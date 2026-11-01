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В община Търговище днес активността е по-висока в сравнение с първия тур, но с малко

Ваньо Стоилов

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Поглед към Търговище Снимка: Ваньо Стоилов

5,93% е избирателната активност към 11 ч. във втория тур на изборите за президент и вицепрезидент в община Търговище. За сравнение, в първия тур на изборите през миналата седмица активността към същия час бе 5,03%. В балотажа на президентските избори през 2021 г. пък активността към този час е била 7,65%, припомниха от общинския пресцентър.

До урните към 11 ч. днес са отишли общо 3335 души. От тях 2208 са от град Търговище, а 1127 - от населените места в общината.

В подвижната избирателна секция са гласували 7 от 15, предварително заявили желание. В областната болница към този час правото си на глас са упражнили 14 пациенти от общо 20, подали заявка за това.

Поглед към Търговище Снимка: Ваньо Стоилов

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