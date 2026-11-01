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Смениха член на РИК-Благоевград, не участвал повече от 6 пъти в заседания поради болест

Тони Маскръчка

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Стопкадър от днешното заседание на ЦИК

Член на РИК - Благоевград бе освободен днес и на негово място е назначен нов с решение на Централната избирателна комисия. Там в събота е постъпило писмо от председателя на РИК Йоана Лозанова-Паланкова и от секретаря Тина Кълбова, с което уведомяват ЦИК, че членът Славчо Попов не е участвал в повече от шест заседания на Районната избирателна комисия на 28.09.2026 г., 09.10.2026 г., 12.10.2026 г., 14.10.2026 г., 22.10.2026 г., 24.10.2026 г. и 25.10.2026 г.

На 30.10.2026 г. Централната избирателна комисия е изпратила писмо на Славчо Попов, с което го уведомява, че има възможност да представи доказателства за причините, поради които не е участвал на заседанията на конкретните дати. В неделя в ЦИК получили негов отговор, но не е посочил доказателства, че отсъствията му са по уважителни причини за три поредни заседания на РИК 01 – Благоевград, на следните дати: 09.10.2026 г., 12.10.2026 г., 14.10.2026 г.

Отделно, с писмо от 31.10.2026 г., той е заявил,  че е във временна неработоспособност, която е възможно да бъде продължена, и с оглед невъзпрепятстването на работата на РИК 01 – Благоевград, временно на негово място да бъде назначен друг член на РИК. В писмото не е посочен времеви предел за период на поисканото временно заместване.

ЦИК днес прие предложението на партията, чиито представител е освободен, и на негово място е назначена Констанца Рупова-Вачкова.

Стопкадър от днешното заседание на ЦИК

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