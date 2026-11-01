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Повече от два пъти скочи избирателната активност в Белица, след като пуснаха кмета от ареста

Тони Маскръчка

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Гласуване с машина снимката е илюстративна Снимка: Архив "24 часа"

Повече от два пъти е скочила избирателната активност в община Белица днес към 11 ч. в сравнение със същото време на първия тур на президентските избори. Три дни преди първия тур бе арестуван кметът Радослав Ревански и обвинен в престъпен сговор и търговия с влияние заедно с кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и Христо Широков. Заради ареста имаше призиви да не се гласува на първия тур и община Белица, която по традиция е с на-висока избирателна активност, отчете едва около 6%.

След престой от няколко дни в ареста двамата кметове бяха пуснати с мярка за неотклонение "Домашен арест".

На 25 октомври към 11 ч. в община Белица бяха гласували 2,72%, а сега активността е 6,82%. Съседната община Якоруда, която местните приемат за "братска" на Белица също удари дъното по избирателна активност на първи тур. Към 11 ч. тогава гласуваха 1,78%, а сега - 3,92%

Активността за област Благоевград към 11 ч. е 5,5%.

Гласуване с машина снимката е илюстративна

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