Неврие от чирпанското село Държава глези избирателите с печива, собствено производство

За Неврие Али, която е член на секционната избирателна комисия в чирпанското село Държава, вече е традиция по своя инициатива да посреща и глези избирателите с печива, собствено производство. На първия тур на президентските избори тази година тя беше забъркала кекс, а днес е направила за съселяните си баница и бухтички. И тъй като по списък хората с право на глас в Държава са 54, тя е убедена, че вкуснотиите й ще стигнат за всички. Разбира се, с уговорката - ако дойдат да гласуват.

До 11 часа днес на балотажа от баницата на Неврие опитаха 18 души - тези, които гласуваха до този час. Минилата седмица правото си на глас в селото упражниха общо 23 души.

Кметът на селото Иван Тодоров каза, че много от хората от списъка са вече възрастни и болни и затова им е трудно да отидат до секцията. Но на тези, които пожеляат, той помага да се придвижат, като ги вози със собствения си автомобил. Кметът припомни и любопитната история, че необичайното име на селото им дал лично цар Фердинанд със свой указ от 1907 година. Малко преди това той минал оттук, спрял да напои конете си и като видял селото, възкликнал: "То това не е село, ами цяла държава!". Толкова голямо му се видяло днес малкото чирпански село Държава, която също избира държавния глава на България.