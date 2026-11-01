ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Избирателната активност във Видинско е 8,68% към 1...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23844302 www.24chasa.bg

Във Варна ще ремонтират танкера Wine Trader, ударен от руски дронове в Румъния

Мария Нишанджиева
2684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Атакуваният Wine Trader СНИМКА: Екс / @sentdefender

Танкерът Wine Trader, който беше поразен от руски дронове във водите на Румъния миналия месец, бе приет за ремонт във Варна в неделя. 

Корабът беше провлечен до района на Варна от плаващия под флага на Сиера Леоне Влекач Oceanus M, пише maritime.bg

Wine Trader беше ударен на 13 морски мили източно от Сулина само два дни след втората атака в български води, при която бяха атакувани корабите Chelsea 3 и HS Dignity. 

Търговският кораб бе поразен с три руски дрона „Геран“. До момента в неизвестност остават 7 души от екипажа на кораба.

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра. От началото на октомври пет кораба са поразени в български води.  

Атакуваният Wine Trader СНИМКА: Екс / @sentdefender

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)