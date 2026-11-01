Във Варна ще ремонтират танкера Wine Trader, ударен от руски дронове в Румъния

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Танкерът Wine Trader, който беше поразен от руски дронове във водите на Румъния миналия месец, бе приет за ремонт във Варна в неделя.

Корабът беше провлечен до района на Варна от плаващия под флага на Сиера Леоне Влекач Oceanus M, пише maritime.bg.

Wine Trader беше ударен на 13 морски мили източно от Сулина само два дни след втората атака в български води, при която бяха атакувани корабите Chelsea 3 и HS Dignity.

Търговският кораб бе поразен с три руски дрона „Геран“. До момента в неизвестност остават 7 души от екипажа на кораба.

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра. От началото на октомври пет кораба са поразени в български води.