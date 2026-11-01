"Мяра": 6,8% е избирателна активност към 11 часа

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6,8% е избирателната активност към 11 часа, съобщи Светлин Тачев от "Мяра" по Нова. Тя малко по-висока от тази на първия тур, когато е била 6,6 на сто. Социологът смята, че е възможно да има малко по-висока избирателна активност от тази преди седмица.

Според него интригата е, че ниската избирателна активност на първия тур парадоксално може да доведе до по-висока избирателна активност на втория тур, прогнозира Тачев.

Сутрин гласували по-възрастните хора, докато в следобедните часове към урните отивали хората от София и по-младите.