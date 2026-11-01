МВР е получило 309 сигнала за купуване на гласове към 10:30 часа

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Общо 424 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите са получени в структурите на МВР до 10:30 часа на 1 ноември. Това съобщават от Ситуационния център на вътрешното министерство.

Най-много сигнали са постъпили в областните дирекции на МВР в Бургас – 97, Враца – 70, и Стара Загора – 44.

От всички сигнали 309 са за купуване на гласове, 37 – за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот, а останалите 77 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 8 наказателни производства. Две от тях са в ОДМВР – Кюстендил, а по едно – в СДВР и областните дирекции във Варна, Перник, Русе, Стара Загора и Шумен. Шест от производствата се разследват по общия ред по чл. 167–169г от Наказателния кодекс, а две са бързи производства.

Съставени са и 1856 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Най-много са те в СДВР – 438, следвани от ОДМВР – Пловдив с 276 и ОДМВР – Пазарджик с 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

Задържани са 10 души по Закона за МВР. Полицията е оказала и 12 съдействия на районни и секционни избирателни комисии (РИК/СИК).