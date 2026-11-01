ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Избирателната активност във Видинско е 8,68% към 1...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23844338 www.24chasa.bg

МВР е получило 309 сигнала за купуване на гласове към 10:30 часа

Емили Стоичкова
1904
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Избори СНИМКА: 24 часа

Общо 424 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите са получени в структурите на МВР до 10:30 часа на 1 ноември. Това съобщават от Ситуационния център на вътрешното министерство.

Най-много сигнали са постъпили в областните дирекции на МВР в Бургас – 97, Враца – 70, и Стара Загора – 44.

От всички сигнали 309 са за купуване на гласове, 37 – за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот, а останалите 77 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 8 наказателни производства. Две от тях са в ОДМВР – Кюстендил, а по едно – в СДВР и областните дирекции във Варна, Перник, Русе, Стара Загора и Шумен. Шест от производствата се разследват по общия ред по чл. 167–169г от Наказателния кодекс, а две са бързи производства.

Съставени са и 1856 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Най-много са те в СДВР – 438, следвани от ОДМВР – Пловдив с 276 и ОДМВР – Пазарджик с 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

Задържани са 10 души по Закона за МВР. Полицията е оказала и 12 съдействия на районни и секционни избирателни комисии (РИК/СИК).

Избори СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)