Румен Радев: Бюджетът ще бъде внесен тези дни

Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев, не е лесно, заяви той

Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, национална идентичност и на обществената воля за справедливост. Гласувах президентството да продължи да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура, и най-вече да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, знания и убеденост.

Това заяви премиерът Румен Радев, след като гласува.

Той отново определи предизборната кампания като "недостойна, кална и компроматна".

"Надявам се за следващите избори да преосмислим това като общество, и да не бъдем толерантни към политици, сайтове и партии, от които непрекъснато валят компромати. Така не може да има политически диалог, не може кандидатите да изложат своите възгледи. Всичко стана някаква кална борба, което не е добре за обществото", категоричен бе премиерът.

"Въпреки лошото време, хората продължават да идват, все пак до края на изборния ден има почти 8 часа. Виждате какъв е трафикът в София, надявам се хората в тези коли все пак да излязат и да гласуват", отговори той на въпрос дали ниската избирателна активност е червен картон за неговото управление.

Бюджетът ще бъде внесен тези дни, обяви Радев. "Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев. Повярвайте ми, не е лесно", допълни той.