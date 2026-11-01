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Румен Радев: Бюджетът ще бъде внесен тези дни

Елица Чупарова

[email protected]

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Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев, не е лесно, заяви той

Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, национална идентичност и на обществената воля за справедливост. Гласувах президентството да продължи да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура, и най-вече да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, знания и убеденост.

Това заяви премиерът Румен Радев, след като гласува.

Той отново определи предизборната кампания като "недостойна, кална и компроматна".

"Надявам се за следващите избори да преосмислим това като общество, и да не бъдем толерантни към политици, сайтове и партии, от които непрекъснато валят компромати. Така не може да има политически диалог, не може кандидатите да изложат своите възгледи. Всичко стана някаква кална борба, което не е добре за обществото", категоричен бе премиерът.

"Въпреки лошото време, хората продължават да идват, все пак до края на изборния ден има почти 8 часа. Виждате какъв е трафикът в София, надявам се хората в тези коли все пак да излязат и да гласуват", отговори той на въпрос дали ниската избирателна активност е червен картон за неговото управление.

Бюджетът ще бъде внесен тези дни, обяви Радев. "Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев. Повярвайте ми, не е лесно", допълни той.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува
Румен Радев гласува

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