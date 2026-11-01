Едва 3,69% са гласували до 11 часа в Кърджалийско

Едва 3,69% от избирателите в Кърджалийско са гласували на втория тур на президентските избори до 11 часа. Активността е малко по-висока в сравнение с първия тур на 25 октомври, когато към същия час до урните бяха отишли 2,55% от имащите право на глас. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева.

Общо 9787 души са упражнили правото си на глас в седемте общини на областта. Най-много са гласувалите в община Кърджали – 3588 души, което представлява 3,47% от избирателите. Следват Крумовград с 1501 гласували, Момчилград с 1361, Кирково с 1220, Джебел с 888, Черноочене с 650 и Ардино с 579 души.

До 11 часа в РИК са постъпили 5 сигнала за нарушения, всички свързани с предизборна агитация. По тях се извършват проверки.