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Лошото време не спря част от жителите на "Западен" в Пловдив да отидат до урните (Снимки)

Мая Вакрилова

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Лошото време не попречи на жители на "Западен" да упражнят правото си на глас. Снимка: Мая Вакрилова

Въпреки това избирателната активност е слаба

Дъждът и лошото време не спряха част от жителите на квартал "Христо Смирненски" в Пловдив да отидат и да гласуват на днешния балотаж. Към 11 часа хора с чадъри и якета отиваха към ОУ "Елин Пелин", за да изпълнят гражданския си дълг. 

"Трябва да се гласува, лошото време е само оправдание. Отиваме да си пазаруваме, но преди това дойдохме тук. На това ще учим и децата си. Не е вариант да не се гласува", заяви пред "24 часа" млада двойка от "Западен".

Въпреки това избирателната активност е слаба. Репортер на "24 часа" установи, че членовете на СИК са близо колкото гласуващите.

"Скучаем, общо взето, но ми се струва, че активността е по-висока от миналата седмица. В секцията, която съм аз, към момента са минали 55 души", заяви член от секционната комисия. Негови колеги пък бяха на друго мнение. "Абсолютно същото като предния път е - ниска избирателна активност и заради лошото време още по-малко гласоподаватели ще има днес", каза той. В училището към 10,30 часа избирателната активност е 6,52 %.

Работещите в секциите се радват на слабия вот днес, тъй като денят им ще мине спокойно и няма да са натоварени. 

От РИК 16 съобщиха, че всички изборни секции на територията на Община Пловдив са започнали успешно работа в 7 часа. Над 1200 служители на МВР са ангажирани с обезпечаване на обществения ред. От РИК 17 уведомиха, че машина за гласуване в секция №8 в Съединение е спряла да работи и са преминали към хартиени бюлетини. 

В училището към 10,30 часа избирателната активност е 6,52 %.
В училището към 10,30 часа избирателната активност е 6,52 %.
Няма работа за всички членове на СИК
Няма работа за всички членове на СИК Снимка: Мая Вакрилова

Лошото време не попречи на жители на "Западен" да упражнят правото си на глас.
В училището към 10,30 часа избирателната активност е 6,52 %.
Няма работа за всички членове на СИК

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