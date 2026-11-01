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6,70% е избирателната активност в област Смолян към 11 часа, по-ниска от тази на първия тур

Валентин Хаджиев

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6,70% е избирателната активност в област Смолян към 11:00 часа

6,70% е избирателната активност в област Смолян към 11:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК). На първия тур към този час тя е била 6,83%.

Правото си на глас са упражнили 6 234 души. Най-висока е избирателната активност в община Златоград – 8,95%, а най-ниска – в община Борино, където е 4,23%. В община Смолян активността е 5,52%, което също е под средната за областта.

По общини избирателната активност към 11:00 часа е следната: Борино – 4,23%, Девин – 6,48%, Златоград – 8,95%, Мадан – 7,79%, Неделино – 8,39%, Рудозем – 7,50%, Смолян – 5,52% и Чепеларе – 8,44%.

Общо 93 037 са избирателите в 22-ри МИР – Смолян. Те могат да упражнят правото си на глас в 268 секции, като допълнително са образувани и три подвижни секции.

6,70% е избирателната активност в област Смолян към 11:00 часа

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