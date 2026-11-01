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Мъж, отбелязан за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Марияна Бойкова
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СНИМКА: "24 ЧАСА"

Грешката се оказала техническа и е допусната между първи и втори тур

Избирател, който по списък фигурирал като починал, се явил да гласува, съобщава Нова. Случаят е от секция №54 в район „Източен" на Пловдив. Грешката се оказала техническа и е допусната между първи и втори тур. В списъците за балотажа са отбелязани починалите между двата тура избиратели. Объркване станало между хора с еднакви имена и фамилии.

След като представил документ за самоличност и било установено, че действително е лицето от избирателния списък, мъжът бил допуснат да гласува.

„Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата", е обяснил  председателят на РИК-16 Ивайло Василев.

СНИМКА: "24 ЧАСА"

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