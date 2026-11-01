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Вяла избирателна активност и на балотажа, в Пловдив - 4,64% към 11 часа, в областта - 6,22

Ваня Драганова
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Машина за гласуване Снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Най-усърдни в гласуването по традиция са в Община Лъки

Слаб е интересът към гласуването и на втория тур на президентските избори в Пловдив и региона. Избирателната активност в Пловдив-град към 11 часа е 4,64%, преди седмица беше 4,65 на сто. Сега от общо 305 699 гласоподаватели своя вот са дали – 14 175. Най-активни са в район „Западен" – 6,5%, следва „Централен" – 5,24%, а най-ниска е в „Източен" – 2,77%.

В Пловдивска област избирателната активност е по-висока – 6,22%. От имащите право на глас 287 424 души са гласували 17 888.

Най-голям е процентът на гласувалите в Община Лъки – 9,42 %, а най-нисък е в Раковски – 3,39 %. По традиция в Лъки активността е най-висока сред 17-те общини в региона и балотажът не прави изключение. На второ място в областта е Община Хисаря, където до урните са отишли 8,87% от избирателите, на трето е Брезово - 8,13 на сто. 

Машина за гласуване Снимка: Георги Кюрпанов - Генк

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