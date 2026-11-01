Към 11 ч: 7,6% избирателна активност във Велико Търново, гласували 1142-ма повече от първи тур

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7,6% е избирателната активност на балотажа във Велико Търново. Повишение на упражнилите право на глас към този час със 1142 души показват данните на РИК.

Преди обед на първия тур до урните бяха отишли 14 011 гласоподаватели, а в Деня на будителите те вече са 15 153.

Най активно гласуват в община Сухиндол, където почти 12% вече са направили своя избор. В Златарица са гласували 8,75% от имащите право на глас. В топ 3 по активност са и в Лясковец - 8,35%.

Във Велико Търново гласуването е по-плахо от първи тур. Вота си са дали 8,16% на балотажа при 8,25 към 11 ч преди седмица.

Най-малък интерес се отчита в Горна Оряховица - 6,03%, но все пак там тенденцията е възходяща. На първия тур активността е била 5,63%.