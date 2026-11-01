Бойко Борисов от Старозагорската митрополия: Без Господ нищо не може да направим

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Старозагорската митрополия, където бе посрещнат лично от митрополит Киприан.

Борисов е в Стара Загора за академията на ГЕРБ "Новите умове".

Митрополитът връчи на Борисов благодарствен знак за изключителни заслуги за изграждането и строителството на Старозагорската света митрополия и Шипченския манастир "Свето Рождество Христово".

"Много благодарим, да сте жив и здрав", каза митрополит Киприан.

"Без Господ нищо не можем да направим", заяви Борисов.

На 27 октомври сливенският митрополит Арсений връчи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов орден „Св. Димитрий Сливенски" – I степен.

Орденът „Св. Димитрий Сливенски" е високо църковно отличие, присъждано на духовници, общественици, политици или дейци за цялостна подкрепа към Българската православна църква, съхраняване на православната вяра, духовните ценности и българските традиции.

По-рано в неделя в Стара Загора лидерът на ГЕРБ говори пред медиите за балотажа. Там той заяви, че ще гласува за Андрей Гюров, въпреки че изборите "не са наши".