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Бойко Борисов от Старозагорската митрополия: Без Господ нищо не може да направим

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Старозагорската митрополия Кадър: Фейсбук/Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Старозагорската митрополия, където бе посрещнат лично от митрополит Киприан. 

Борисов е в Стара Загора за академията на ГЕРБ "Новите умове". 

Митрополитът връчи на Борисов благодарствен знак за изключителни заслуги за изграждането и строителството на Старозагорската света митрополия и Шипченския манастир "Свето Рождество Христово". 

"Много благодарим, да сте жив и здрав", каза митрополит Киприан. 

"Без Господ нищо не можем да направим", заяви Борисов. 

На 27 октомври сливенският митрополит Арсений връчи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов орден „Св. Димитрий Сливенски" – I степен.

Орденът „Св. Димитрий Сливенски" е високо църковно отличие, присъждано на духовници, общественици, политици или дейци за цялостна подкрепа към Българската православна църква, съхраняване на православната вяра, духовните ценности и българските традиции.

По-рано в неделя в Стара Загора лидерът на ГЕРБ говори пред медиите за балотажа. Там той заяви, че ще гласува за Андрей Гюров, въпреки че изборите "не са наши". 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Старозагорската митрополия Кадър: Фейсбук/Бойко Борисов

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