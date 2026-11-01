Едва 13 души гласуваха до обяд в една от секциите на голямо пловдивско село (Снимки)

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Мълви се, че след 15 часа евентуално ще има активизиране

Проливен дъжд и скучаещи членове в четирите секционни комисии. Такава е ситуацията към 12 часа в пловдивското село със смесено население Устина.

В една от секциите с номер 44 от 540 избиратели до урната бяха отишли едва 13 души, видя "24 часа". Някои твърдят, че тази неделя имало повече избиратели спрямо миналата. Други обаче казват, че ситуацията не е променена. Мълви се, че след 15 часа евентуално би могло да има активизиране.

"Не е причината само в лошото време да няма хора. Предишната неделя, като беше слънчево, да не би да имаше", коментира жена от 44-та СИК.

Селото е с близо 3000 души население.