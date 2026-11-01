Въпреки лошото време в Старозагорско гласуваха с 2235 души повече спрямо първия тур към 11 ч.

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Към 11:00 часа общо 21 679 избиратели са упражнили правото си на глас във втория тур на президентските избори в област Стара Загора, измерена в процентно съотношение активността е 7.71%. На първия тур преди седмица активността в областта беше 6,92 на сто. Тогава до 11 часа бяха гласували 19 444 души, а сега вече гласуваха 21 679 човека, въпреки че времето е по-лошо в сравнение с това на 25 октомври.

Тези факти съобщи на брифинг председателят на РИК адвокат Яна Иванова.

По последни данни 281 126 са гражданите, включени в избирателните списъци.

Данните по общини сочат най-висока избирателна активност в община Опан, така беше и преди седмица. Там правото си глас са упражнили 17.23 % от гласоподавателите – 322 от общо 1869 души.

Следва община Гълъбово с 12.07% избирателна активност, където са гласували 1 137 имащи право на глас от общо 9 420 души.

Трета по активност в изборния ден до 11.00 часа е община Стара Загора. Правото си на глас са упражнили 8.56% или 11 785 избиратели от общо 137 729.

В община Казанлък избирателната активност е 6.86%. Там вече са гласували 4 386 души от 63 969 избиратели.

Избирателната активност в Чирпан е 5.81%. Гласувалите са 974 от 16 766 имащи право на глас.

Избирателната активност в община Раднево е 6.63%. Там са гласували 979 от 14 776 избиратели.

В община Братя Даскалови избирателната активност е 7.36%. Гласували са 403 от 5 474 избиратели.

В община Павел баня избирателната активност е 5.17%. 705 граждани са гласували от общо 13 632 избиратели.

В община Гурково избирателната активност е 7.47% - 310 гласували от общо 4 150 с право на глас.

В община Николаево избирателната активност е 6.88%. Там гласувалите са 256 души от общо 3 720 имащи право на глас.

В община Мъглиж избирателната активност е най-ниска 4.39%, така беше и преди една седмица. Там правото си на глас са упражнили 422 души от всички 9 621 избиратели.

Общо 492 са разкритите изборни секции в Старозагорска област.

Адвокат Яна Иванова съобщи още, че на първия тур на президентските избори в област Стара Загора броят на положените подписи на гласувалите с машина е бил 57 026, а потвърдените разписки при машинното гласуване са били 56 794. Това означава, че 232 гласа не са били отчетени.