6,29 % е избирателната акивност към 11 ч. в област Добрич

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Най-висок процент активност преди обяд се отчита в община Шабла – 10,56%

Избирателната активност към 11 ч. в област Добрич е 6,29%. Изборният ден в цялата област Добрич протича нормално, съобщават от областната администрация.

Активността към 11 ч. по общини е следната: Добрич град – 78847 избиратели, гласували – 4968; 6,30%; Добричка – 20873 избиратели, гласували – 1324; 6,34%; Балчик – 17354 избиратели, гласували – 1163; 6,70%, Каварна -12077 избиратели, гласували – 1071; 8,87%; Шабла – 3542 избиратели, гласували – 374; 10,56%; Крушари – 5047 избиратели, гласували – 275; 5,45%; Тервел – 20 840 избиратели, гласували – 678; 3,25%; Генерал Тошево – 12119 избиратели, гласували – 881; 7,27%.Общо в област Добрич към 11 ч. правото си на вот са упражнили 10 734 избиратели.

На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври избирателната активност към 11 ч. беше 5,86%. Община Шабла отново беше най-активна – 10,33%.