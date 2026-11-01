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Избирателната активност във Врачанско е 7,78% към 11 ч., най-много гласуват в Хайредин

Валери Ведов

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Избори СНИМКА: 24 часа

Към 11 ч. избирателната активност на втория тур на изборите за президент във Врачанско е 7,78 %, съобщиха от РИК. От имащите право на глас 146 289 души, до този час вота си са дали 11 385 избиратели. Това е малко повече в сравнение с първия тур на изборите по същото време.

Най-висока е избирателната активност в община Хайредин. Там правото си на глас са упражнили 12,70% от хората в избирателните списъци. Следва община Криводол с 10,61%. В Роман избирателната активност към този час е 10%.

В община Враца до урните са отишли 4458 избиратели, което представлява 7,01% от имащите право на глас. В община Мездра активността е 8,89%, в Козлодуй – 9,03%, в Борован – 8,93%, в Оряхово – 7,39%, в Мизия – 7,91%. Най-ниска е активността в община Бяла Слатина – едва 5,98%.

Избори СНИМКА: 24 часа

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