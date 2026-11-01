6,11% е активността към 11 часа

6,11% е избирателната активност в страната към 11 часа. Гласували са 405 270 души. Най-ниска е в Кърджали - 3,56%, а най-висока е във Видин - 8,7%.

В сравнение с първи тур активността сега е малко по-висока. По това време миналата неделя до урните са отишли 5,8% от имащите право на глас или 300 850 души. И тогава активността е била най-висока във Видин - 8,12% и най-ниска в Кърджали - 2,56%. Това обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

16 сигнала са постъпили досега в ЦИК, като най-много са за нарушаване на на тайната на вота и предизборна агитация в предизборна агитация в социалните мрежи в изборния ден от две медии.

Към 12 ч машинното гласуване е преустановено в 14 секции в страната. От тях 11 са минали на хартия, а другите три са продължили на машини, понеже в секциите е имало по две устройства. Проблемите са в Бургас, Благоевград, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив-област, София-област, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол. Причините са неуспешно стартиране сутринта, неработещ четец на картата, единични случаи има и на счупени екрани, има и един проблемен принтер.

Токът е спрял в цялата община Костинброд. Там са изпратени допълнителни батерии за машините.