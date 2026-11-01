4,39 % са гласували до 11.00 ч. в Пазарджишка област

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4,93% е избирателната активност в 13 МИР – Пазарджик към 11:00 часа. По данни на Районната избирателна комисия до този час правото си на глас са упражнили 11 434 избиратели от общо 232 032 по списък.

Най-висока е активността в община Стрелча – 8,26%, следвана от Лесичово с 8,22% и Белово със 7,57%.

В община Пазарджик до урните са отишли 4705 избиратели, което представлява 4,77% от имащите право на глас.

Най-ниска е активността в община Ракитово – 3,56%. В Сърница тя е 4,19%, а във Велинград – 4,21%.

Изборният ден в 13 МИР – Пазарджик продължава.