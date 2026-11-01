7,4% е избирателната активност в Ловешко към 11 ч

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Избирателната активност в Ловешка област на втория тур на президентските избори е 7,4% към 11 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия в Ловеч. До урните са отишли 8020 души от общо 112 566 имащи право на глас.

Активността е малко по-висока в сравнение с първия тур на 25 октомври. Тогава към същия час своя вот бяха дали 7494 избиратели, или 6,66%.

Най-висока е избирателната активност в община Априлци. Там от 2626 души в избирателните списъци са гласували 295, което представлява 13,04%. Преди седмица активността в общината по същото време е била 12,29%.

На другия полюс е община Луковит, където е отчетена най-ниската активност в областта – 4,59%. От общо 14 566 имащи право на глас бюлетина са пуснали 668 души. На първия тур процентът на гласувалите там е бил 4,29%.

В община Ловеч до урните са отишли 2992 от общо 40 412 избиратели, или 7,4%. Това е с 0,3 процентни пункта повече спрямо първия тур.

В община Угърчин са гласували 411 от 4655 души, което прави 8,83%. Активността е с около един процентен пункт по-висока в сравнение с първия тур, когато е била 7,91%.

В община Троян правото си на глас са упражнили 2025 от общо 25 590 избиратели, или 7,91%. На 25 октомври към този час до урните са били отишли 7,37% от гласоподавателите.

В Тетевен активността е 6,67%. От включените в избирателните списъци 16 498 души бюлетина са пуснали 1100. На първия тур гласувалите към същия час са били 5,89%.

В община Ябланица са гласували 298 от 4565 избиратели, или 6,53%. Седмица по-рано активността е била 6,42%.

В Летница правото си на глас са упражнили 231 от общо 4018 души, което представлява 5,85%. Това е с 0,63 процентни пункта повече спрямо първия тур.

От РИК – Ловеч съобщиха, че до момента няма постъпили сигнали и жалби за нарушения на изборния процес.