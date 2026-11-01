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Избирателната активност във Видинско е 8,68% към 1...

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Избирателната активност във Видинско е 8,68% към 11 часа

Валери Ведов

[email protected]

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Избирателната активност във Видинско е 8,68% към 11 часа

Без сериозни нарушения протичат изборите във Видинска област, съобщи говорителят на РИК Соня Иванова. Общата избирателна активност за областта към 11:00 часа е 8,68%. Тя е малко по-висока в сравнение с предходния първи тур на 25 октомври, когато по същото време е била 8,11%.

Най-висока е активността в община Бойница – 20 %, а най-ниска е в община Видин – 6,90%.

Към момента няма регистрирани сигнали за нарушения. В две от секциите е имало временно прекъсване на електрическото захранване, но проблемът вече е отстранен и гласуването навсякъде протича нормално. Всички машини работят изправно.

Избирателната активност във Видинско е 8,68% към 11 часа

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