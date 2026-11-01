Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията

„Гласувах за по-опитния, по-подготвения и по-социалния кандидат за президент. Предстоят тежки изпитания пред България и Европа. Ще има напрежения и конфликти, до нас бушува война. Гласувах за държавен глава, който няма да търси да обостря противопоставянето, а напротив – да го смекчава в името на общото. Защото цената на конфликтите никога не я плащат елитите!". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков след като упражни правото си на глас.
Той подчерта, че тази цена се плаща от работещите, които са засегнати от намалената покупателна способност, от дребните предприемачи, които губят препитанието си, и от родителите, чието бъдеще на децата е заложено, информираха от пресцентъра на партията.
„Гласувайте и вие", призова Зарков в заключение.