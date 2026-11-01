Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията

„Гласувах за по-опитния, по-подготвения и по-социалния кандидат за президент. Предстоят тежки изпитания пред България и Европа. Ще има напрежения и конфликти, до нас бушува война. Гласувах за държавен глава, който няма да търси да обостря противопоставянето, а напротив – да го смекчава в името на общото. Защото цената на конфликтите никога не я плащат елитите!". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков след като упражни правото си на глас.

Крум Зарков снимка: БСП

Той подчерта, че тази цена се плаща от работещите, които са засегнати от намалената покупателна способност, от дребните предприемачи, които губят препитанието си, и от родителите, чието бъдеще на децата е заложено, информираха от пресцентъра на партията.

„Гласувайте и вие", призова Зарков в заключение.