Опашки пред секцията в Неа Перамос, почти двойна избирателна активност (Видео)

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Значително по-висока избирателна активност се наблюдава в Неа Перамос, Северна Гърция, на втория тур на президентските избори. За разлика от миналата неделя, когато пред секцията почти нямаше чакащи, днес се образуваха опашки от български граждани, желаещи да упражнят правото си на глас.

По информация на секретаря на секционната избирателна комисия Николай Атанасов активността е почти двойна в сравнение с първия тур на 25 октомври.

„Избирателната активност е изключително висока. Възможно е дори да надхвърли тази в Солун", коментира Атанасов.

Една от възможните причини за засиления интерес е съвпадението на изборния ден с традиционния фестивал на ципурото, който привлича множество посетители в Неа Перамос на 1 ноември. Сред гласуващите има както постоянно живеещи в района българи, така и туристи, пристигнали за празника.

Интерес към вота има и в съседна Кавала, където отново пристигат български туристи от остров Тасос, за да гласуват. На острова няма разкрита избирателна секция за президентските избори, поради което сънародниците ни, които желаят да участват във вота, трябва да пътуват до континенталната част на Гърция.

Освен в Неа Перамос и Кавала, българските граждани в Северна Гърция могат да гласуват в Солун, Комотини, Ставрос, Неа Муданя и Никити.

Общо 24 избирателни секции са разкрити на територията на Гърция за балотажа на 1 ноември. Четири от тях са в Атина, а пет на остров Крит. Секции има и на островите Корфу, Кос, Лимнос, Миконос и Родос.

На първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври, в Гърция са гласували общо 2202 български граждани по данни на Централната избирателна комисия.

Изборният ден в южната ни съседка започна в 7:00 ч. и по график продължава до 20:00 ч.