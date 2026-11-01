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С акция "С книги вместо цветя" в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители

Тони Маскръчка

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Дарителската акция „С книги вместо цветя" в Благоевград. СНИМКИ: Община Благоевград

С инициативата на Община Благоевград „Съвременни будители" деца, ученици, учители, представители на институции и граждани за втора поредна година отбелязаха 1 ноември.

Пред паметника на братя Миладинови на площад „Георги Измирлиев" заместник-кметът по образование, култура и бизнес развитие Боряна Шалявска откри дарителската акция „С книги вместо цветя" . Дарената литература ще стане част от новото пространство за срещи, общуване и размяна на идеи в новооткрития Младежки център.

 С рецитал в програмата се включиха и петокласници от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски". Сред дарителите бе и областният управител Васил Трендафилов, който  дари книга „1000 причини да се гордеем, че сме българи". 



Дарителската акция „С книги вместо цветя" в Благоевград. СНИМКИ: Община Благоевград
Дарителската акция „С книги вместо цветя" в Благоевград. СНИМКИ: Община Благоевград
Дарителската акция „С книги вместо цветя" в Благоевград. СНИМКИ: Община Благоевград
Дарителската акция „С книги вместо цветя" в Благоевград. СНИМКИ: Община Благоевград
Дарителската акция „С книги вместо цветя" в Благоевград. СНИМКИ: Община Благоевград
Дарителската акция „С книги вместо цветя" в Благоевград. СНИМКИ: Община Благоевград

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