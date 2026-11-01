Избирател снима бюлетината си в Хасково, анулираха гласа му

Районната избирателна комисия в Хасково обяви за недействителен машинен вот заради заснемане на бюлетината. Случаят в секция 34 бе оповестен на брифинг на председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково Ина Вескова, предаде БТА.

По думите ѝ членове на секционната избирателна комисия са забелязали, че избирател снима гласа си, след което са уведомили РИК. На лицето не е разрешено да гласува повторно, съгласно методическите указания на Централната избирателна комисия. Вотът няма да бъде зачетен.

В пет секции в региона има случаи на преждевременно изваждане на картата от машината, преди да прозвучи звуковият сигнал. В една от секциите са регистрирани три такива случая, а в останалите – по един. При липса на отпечатана разписка се извиква техник, който проверява дали гласът е отчетен. До момента няма данни за неотчетен вот или за повторно гласуване в тези случаи, посочи Вескова.

Няма спрели работа машини, нито секции, преминали към гласуване с хартиени бюлетини. Не са постъпвали и жалби или сигнали за нарушения.

Председателят на РИК съобщи още, че заради прекъсване на електрозахранването в две секции в едно училище в Хасково машините са продължили да работят на батерии. След уведомяване на общинската администрация електрозахранването е било възстановено, без да се налага преместване на секциите.