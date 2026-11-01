Заплашиха с убийство учител в Хуманитарната гимназия в Пловдив

Майката на ученичката се заканила с думите: "Ако искаш да расте детето ти с майка, не трябва да има по-ниска оценка от петица в групата по руски език"

Майка от Пловдив се сдоби с условна присъда от 3 месеца и изпитателен срок от 3 години, след като заплашвала с убийство учител от Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий".

Причините за заканите станали оценки по руски език на дъщеря й, която е в 12 клас. Те трябвали да бъдат шестици, а не петици. Майката отправяла заплахи към преподавателката и детето й в периода от 19 март до 13 май 2025 г.

На 19 март виновната заплашила учителката по руски с думите: "Ако искаш да расте детето ти с майка, не трябва да има по-

ниска оценка от петица в групата по руски език в 12 клас". Заканите обаче не спрели дотук. На 25 април заканите станали още по-заплашителни. "Аз за кой път ви предупреждавам, че животът ви, а може би и на семейството ви, зависи от това. Остана много малко време, в което да решите съдбата си. Така, че сериозно помислете по въпроса, ако не искате да ви се случи неизбежното".

На 12 май майката написала на учителката: "На теб май не ти е мил живота, или смяташ, че блъфирам. Изобщо не блъфирам, по- сериозна не съм била никога. Остана ти още един час! Последен час!".

Всички тези закани притеснили сериозно преподавателката по руски език и тя се обърнала към съда.

Майката се е признала за виновна и е сключила споразумение с прокуратурата, което е одобрено от районните магистрати в Пловдив.