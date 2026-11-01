Пуснаха тока в избирателните секции в община Костинброд

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Възстановено е електрозахранването в избирателните секции в община Костинброд, предаде БТА по информация от председателя на Районната избирателна комисия (РИК) Иванка Андреева. По време на прекъсването машините в секциите работили на батерии, но вече всичко е нормално и спокойно.

В началото на изборния ден нямаше ток на територията и на община Сливница и машините работеха на батерии. От електроразпределителното дружество са отстранили аварията. В една секция в Ботевград преминаха изцяло към хартиено гласуване заради повреда на машината.

Избирателната активност в Софийска област към 11:00 часа е 7,84 %.

В останалите общини в Софийска област изборният ден започна нормално и спокойно и всички машини са сработили, каза Андреева.

Общо 190 472 жители на Софийска област ще гласуват в 407 секции на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Проблем с тока имаше и в общо четирите секции в две села от област Кърджали. Без ток в изборния ден бяха три секции в село Мост и една в Черешица, като машините в тях се захранваха от собствените си батерии, но аварията е отстранена и електрозахраването е възстановено.