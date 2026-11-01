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Стажант полицаи дариха кръв в доброволна акция в Пазарджик

Диана Варникова

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81 стажанти от Центъра за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) в Пазарджик към Академията на МВР дариха кръв в доброволна кръводарителска акция. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че акцията бе  организирана в края на седмицата от Районния център по трансфузионна хематология – Пловдив под мотото „Дарете кръв, спасете живот".

Момичетата и момчетата са бъдещи служители в областните дирекции на МВР в страната и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

В момента те са в ЦСПП-Пазарджик на курс за първоначална професионална подготовка. За пореден път младите полицаи и жандармеристи доказват, че са добри хора, като дават своя безценен принос за спасяването на десетки човешки животи.

Стажант-полицаите дариха кръв
Стажант-полицаите дариха кръв
Стажант-полицаите дариха кръв

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