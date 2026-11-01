Осем учители получиха наградите на МОН „Константин Величков“ за Деня на будителите

Осем учители и педагогически специалисти получиха ежегодните награди на Министерството на образованието и науката „Константин Величков" по време на тържествена церемония по случай Деня на народните будители. Отличията бяха връчени от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

„Образованието и хората на духа стоят в основата на нашия напредък", заяви министърът, поздравявайки учителите и всички просветни дейци. Той подчерта, че всеки истински учител е будител и може да изпълнява тази роля, като подкрепя децата, помага им да открият силните си страни и ги насочва към техния собствен път.

„Всеки може да бъде будител, като подкрепя детето и го насочва към неговите силни страни, като му помага и го вдъхновява да намери своя собствен път", каза проф. Вълчев. По думите му наградите са признание не само за отличените, но и израз на благодарност към всички учители, които ежедневно изпълняват своята отговорна мисия.

Тази година осемте носители на отличията са избрани сред общо 74 номинирани от регионалните управления на образованието. Наградите се присъждат за високи резултати в професионалната дейност и значим принос за развитието на българското образование.

В категорията „Работа с ученици с изявени дарби" бяха отличени Ганка Вътева и Ани Божикова, информираха от МОН.

Ганка Вътева е старши учител по математика в Профилираната природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков" в Бургас. Тя използва съвременни методи на преподаване и има значим принос за подготовката на талантливи ученици. Под нейно ръководство възпитаници на гимназията постигат успехи на национални и международни олимпиади и състезания по математика, изкуствен интелект и лингвистика.

Ани Божикова е главен учител по химия и опазване на околната среда в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски". Отличието ѝ е за приноса към подготовката на националните отбори по природни науки и успехите на българските ученици на международни олимпиади. Тя е и базов учител към катедрата по методика на обучението по химия във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

За постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение награди получиха Мая Роева и Валерия Минкова.

Мая Роева е училищен психолог в ОУ „Отец Паисий" в Русе. Тя има богат практически опит в работата с деца с поведенчески затруднения, ранната интервенция и психосоциалната рехабилитация. Прилага съвременни терапевтични методи и изгражда среда на доверие, толерантност и сигурност в училище. Работата ѝ е насочена към превенция и разрешаване на конфликти още в зародиш.

Валерия Минкова е училищен психолог в ОУ „Д-р Иван Селимински" в Сливен. В практиката си използва съвременни педагогически и психологически методи, съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете. Тя оказва професионална подкрепа и на родителите, и на педагогическите специалисти, като допринася за ефективното партньорство между всички участници в образователния процес. Под нейно ръководство са реализирани и редица благотворителни инициативи и кампании.

В категорията за постигнати резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система бяха наградени Гергана Нешева и Наталия Личева.

Гергана Нешева е учител в подготвителна група в Начално училище „Св. св. Кирил и Методий" в с. Раждавица, община Кюстендил. Тя работи за подкрепата на деца в риск от отпадане от образователната система и за връщането на тези, които вече са прекъснали обучението си. В партньорство с родители, педагогически специалисти и институции изгражда доверие и мотивира семействата да осъзнаят значението на образованието за бъдещето на децата.

Наталия Личева е педагогически съветник в СУ „Крум Попов" в Левски. Тя осигурява системна подкрепа на учениците в риск от отпадане, като работи активно с техните семейства, учители и институции. През последните пет години в училището няма отпаднали ученици. В практиката си Личева прилага и иновативния модул „Позитивно възпитание", който е насочен към изграждане на социални и емоционални умения, позитивна самооценка, отговорност и толерантност.

За принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование и лидерските умения бяха отличени Никола Чанев и Димитър Георгиев.

Никола Чанев е старши учител по практическо обучение в Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас. Той прилага проектно-базирано и STEM обучение, чрез което учениците превръщат знанията си в реални инженерни умения. Под негово ръководство те постигат значими резултати на регионални и национални състезания. Сред разработките им е АСО-А – автоматизирана система за обезсоляване на археологически артефакти.

Димитър Георгиев е главен учител по история и цивилизации и гражданско образование в СУ „Петко Рачов Славейков" в Кърджали. Той използва иновативни методи на преподаване, включително исторически симулации, научни изследвания и дебати. Създател е на школата „ИстОрика", чиито възпитаници вече 16 години печелят призови места в национални и международни състезания. Под негово ръководство са издадени четири книги, създадени са над 25 ученически филма и са организирани 11 национални ученически конференции по история.

Наградите „Константин Величков" отличават педагогически специалисти, които със своя професионализъм, всеотдайност и личен пример допринасят за развитието на българското образование и вдъхновяват поколения ученици.

В церемонията участваха заместник-министърът проф. Сеня Терзиева, председателят на синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" Юлиян Петров, началници на регионални управления на образованието, директори на училища и учениците от хор „Бодра смяна" с диригент Александър Кочков.