Постоянен арест за рецидивист, изнасилил и пребил бившата си жена

Районен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража", по отношение на 28- годишния К. Г. Той е обвиняем за изнасилване в условията на опасен рецидив, чрез принуда със сила и за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най- тежката мярка за неотклонение.

Преди да се разделят, обвиняемият е живял на семейни начала с пострадалата, от която има дете, посочват от прокуратурата.

При проведените до момента процесуално-следствени действия в хода на досъдебното производство са събрани доказателства и е формирана определена доказателствена съвкупност, от която, въпреки ранния ход на разследването и неприключилата дейност по него, не се разколебава изводът за съпричастността на обвиняемия към деянията. От приложената справка за съдимост на обвиняемото лице се установява, че същият е многократно осъждан, включително и за две престъпления против половата неприкосновеност и за тях са му били наложени наказания „лишаване от свобода" ефективно. Обвиняемият е привлечен като обвиняем за престъпление в условията на опасен рецидив, което е самостоятелен аргумент, сочещ на реална опасност той да се укрие или извърши престъпление. Наличните осъждания за сходни на едно от настоящите деяния престъпления, водят на извод, че е налице обективна и реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. Високата санкционна част на по-тежкото от двете престъпления, за които е привлечен като обвиняем – „лишаване от свобода" от три до петнадесет години, е самостоятелен аргумент, че той би бил мотивиран да се укрие или да осуетява нормалното протичане на наказателното производство.

Съдът намира, че всяка мярка, различна от „Задържане под стража", по отношение на обвиняемия, би мотивирало същия да предприеме действия по склоняване на пострадалата да промени обясненията си, така че да се реализира оневиняването му, се казва в мотивите на съдия Калин Василев.