Кирил Вълчев: Гласуваме за своя род и език, по завета на Св. Паисий

Днес гласуваме за своя род и език, с който аз много се гордея, по завета на Св. Паисий Хилендарски, една от най-ярките фигури сред народните будители. Той призовава нас да не се срамуваме от своите, да не се мамим по чуждото и да знаем историята на България, която днес вече е 14 века в Европа.

Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като упражни правото си да гласува.

"Когато през 1922 г. нашите предци избирали 1 ноември за Ден на народните будители, казали, че това ще бъде ден на големите българи. Днес всеки българин е голям, когато гласува за институциите на нашата държава", каза още той.

"Силно разчитам, че българите тази неделя ще гласуват, поне индикациите са такива. Има по-висока активност в сравнение с миналата неделя", коментира той ниската избирателна активност.

Той обясни, че ако бъдат избрани с Илияна Йотова за президент и вице, ще търсят съгласие помежду си и между институциите. Ще го правим в разговор, а не във вечни раздори, защото наш учител трябва да бъде съгласието, а не несъгласието, мирът - а не раздорът, заяви Вълчев. Според него най-важното е да бъде променена атмосферата в страната.

"Да започнем да разговаряме, а не да се караме. Да търсим съгласия, а не причини да се разделяме", допълни кандидатът за вицепрезидент.

"Всички сбъркахме някъде, за да не успеем на първия тур да мотивираме повече българи да гласуват. Вярвам, че в оставащите часове днес, ще гласуват повече хора", каза още той.