Контейнери дрейфат в морето край Бургас, вероятно са от потъналия Contship Jet

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Четири контейнера са забелязани да дрейфат източно от Бургаския залив, съобщи maritime.bg.

Издадено е предупреждение към мореплавателите - да плават с повишено внимание и да спазват дистанция.

Вероятно става дума за контейнерите от потъналия Contship Jet, който беше ударен от дронове на 28 октомври.

Контейнеровозът беше поразен на 17 мили от Калиакра и впоследствие потъна. Превозвал е контейнери с литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

При удара около 20 от контейнерите паднаха в морето. От Изпълнителна агенция "Морска администрация" тогава успокоиха, че не се очаква замърсяване в морето след потъването на кораба.

Contship Jet е петият ударен кораб в български води за октомври месец. Атаката се случи на фона на тристранна среща за сигурността в Черно море, която се провеждаше в София с участието на Турция и Румъния.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - Able и Alfa Watan, като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен Able. Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - HS Dignity, потъна, а вторият - Chelsea 3 оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".