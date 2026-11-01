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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23845488 www.24chasa.bg

В Буковлък разочаровани, че не им дали пари да гласуват

Богомила Костадинова
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Избори СНИМКА: 24 часа

При изключително ниска избирателна активност и засилено полицейско присъствие преминава вторият тур на президентските избори в плевенското село Буковлък.

Каква е причината хората да не гласуват? На балотажа в Буковлък основна тема отново са парите, но не защото някой ги раздава. От полицията съобщават, че няма задържани купувачи на гласове. Много от местните жители не крият разочарованието си, че не са били стимулирани финансово, за да упражнят правото си на вот. Затова в днешния мрачен и дъждовен ден предпочитат да си останат вкъщи.

"Не дават пари, научиха ги по 50 евро. Сега нема, нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме, ние сме 8 човека тук, ама никой не е ходил от наште. Те взимат по 50 хиляди, по сто хиляди лева и ни лъжат, че ще ни дадат и ни черпят 10 евро и пия бира там на центъра, ако дават пари поне до 20 да пием, да сложим една маса", казва Илийчо Бечев пред БНТ. 

"То не беше бизнес, беше схема. Истината ви казвам - за президентски избори никой не предлага пари. Никой няма да гласува, току- що го обсъдихме това, бях на гости", посочи Златко Бенов.

Избори СНИМКА: 24 часа

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