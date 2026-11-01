Автобуси с турска регистрация в деня на балотажа хвърлиха в смут Велико Търново (Снимки)

9 туристически автобуса с турска регистрация хвърлиха в смут жителите на Велико Търново и вдигнаха накрак полицията. Рейсовете паркирали на ключови локации, а десетки пътници слезли в старата столица, което веднага напълни социалните мрежи с тревожни коментари за изборен туризъм и организиран превоз на гласоподаватели.

Чувствителната информация наложи незабавни действия от страна на полицията. Служителите на реда са извършили цялостна проверка на 9-те чуждестранни автобуси и техните пътници, които били установени паркирани на цирковата площадка край пътен възел "Качица".

"Били са на екскурзия в Румъния, прибират се към Турция и по график имат 2 часа почивка във Велико Търново. Много от хората са пазарували в хипермаркет на голяма търговска верига, разхождали се на Царевец. Вече са напуснали града. Нямат нищо общо с изборите", обясни говорителката на ОДМВР - Велико Търново Марияна Христова.

Патрулка е последвала единия от автобусите на излизане от Велико Търново, да не би да се отбие към секции в Килифарево, но те са продължили транзит към Прохода на републиката.