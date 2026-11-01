Паралелно преброяване на "Маркет линкс" при 100%: Йотова печели с 56,6% срещу 40,6% за Гюров

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Илияна Йотова печели президентските избори с 56,6% срещу 40,6 за Андрей Гюров, показва паралелното гласуване при 100% от гласовете на "Маркет линкс".

Разликата между двамата е над 16%.

Това сочат данните от паралелното преброяване на социологическата агенция "Маркет линкс" при 100% преброяване на протоколите в избрани секции.

2,8% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност е 29,8%, или 1 970 000 души. От тях около 1,1 млн. са гласували за Йотова, показват данните от паралелното преброяване на "Маркет линкс", показани по Би Ти Ви.