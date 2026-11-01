ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров след загубата на изборите: Изненадващ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23845520 www.24chasa.bg

Паралелно преброяване на "Маркет линкс" при 100%: Йотова печели с 56,6% срещу 40,6% за Гюров

Алексей Гилтяй
2416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Йотова печели убездително. Кадър: Би Ти Ви

Илияна Йотова печели президентските избори с 56,6% срещу 40,6 за Андрей Гюров, показва паралелното гласуване при 100% от гласовете на "Маркет линкс". 

Разликата между двамата е над 16%. 

Това сочат данните от паралелното преброяване на социологическата агенция "Маркет линкс" при 100% преброяване на протоколите в избрани секции.

2,8% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност е 29,8%, или 1 970 000 души. От тях около 1,1 млн. са гласували за Йотова, показват данните от паралелното преброяване на "Маркет линкс", показани по Би Ти Ви.

Йотова печели убездително. Кадър: Би Ти Ви
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)