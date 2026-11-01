В Добричко гласуват измъчено, казват отишли до секциите

Носителят на индивидуалната награда „Добрич" за 2026 г. на общината за принос в духовната култура маестро Арто Чифчиян заяви, че ще гласува на балотажа.

„Трябва за управляващите, които и да са те, културата да е приоритет. Това обаче не случва години наред. Културата е изтикана на заден план", заяви той.

Маестрото е награден за неговия значим принос към развитието на музикалното изкуство в Добрич и утвърждаването на Българския камерен оркестър – Добрич, като емблема в културния живот на града, за организиране и провеждане на седмицата на камерната музика „Константин Илиев", достойното представяне на оркестъра на международни фестивали, за образователните концерти в ученици, които вдъхновяват децата и младите хора да откриват красотата на класическата музика, и за вдъхновението, с което приобщава публиката към богатството и красотата на класическото изкуство.

„Ние се опитваме да въздигаме обществото. Има потенциал за това и в Добрич", добави той. След като му връчиха наградата, от общината не му подновиха договора за ръководител на оркестъра.

В най-младия квартал на Добрич – „Добротица", хората гласуват, казват очевидци. Съседските събирания, обикновено в гаражите под блоковете, са отложени за вечерта, когато, докато скарата пече кюфтета и има спор от чия ракия да се започне и чия туршия да се опита, защото искат да са наясно дали са направили правилен избор.

"Ще има и караници на масата за резултатите от изборите и за избора на всеки. Но остава доброто отношение помежду ни – освен на маса, и когато някой от нас има проблем", казват от квартала.

„Хората гласуват, но никой не казва нищо. Не знам, когато се съберат, могат да обсъждат", каза кметът на село Оброчище Стоян Николов. Право на глас в селото имат 1800 души. „На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент гласуваха 224 души", добавя той. "В селото всичко е нормално", добави кметът.

„Има хора, които гласуват. Коментират помежду си, че очакват по-висока избирателна активност", каза кметът на село Кардам Георги Събев. Право на глас имат имат 730 души. На първия тур са гласували около 120, казва кметът. „Хората в селото очакват най-после да бъде ремонтиран пътят Ген. Тошево – Кардам – границата с Румъния.

„Имаме обещания от много правителства и от народни представители, които искаха нашия глас. Резултат обаче няма. Свързаността и инфраструктурата тормозят хората в селото", каза още кметът.

„34 са избирателите в село Ново Ботево. Организираме се по комшийски да пътуваме заедно, тъй като секцията е в село Ведрина. Аз гласувах още в 8 часа , взех хора с мен. Но избирателната активност е изключително слаба", каза кметският наместник Георги Атанасов. „Селото е малко. 68 къщи са по електромер. Оживява се в събота и неделя, когато пристигат младите", добавя той.