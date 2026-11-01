Пипнаха жена да гласува вместо родителите си, полицията я разследва

Бързо производство за нарушение на изборното законодателство е образувано в каолиновското село Тъкач, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 13 часа служител на Районно управление – Каолиново е получил информация, че жена на 38 години от с. Тъкач, е упражнила правото на глас от името на други двама. Насочен е полицейски екип за проверка на място. Установено е, че жената е гласувала от името на своите родители, които не са присъствали в избирателната секция.

С намерение да пусне малко по-късно бюлетините в избирателната урна, тя ги е прибрала в дамската си чанта. В хода на проверката бюлетините са иззети, добавиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Работата по документиране на случая за престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс продължава под ръководството на компетентната прокуратура, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.