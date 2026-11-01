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МВР: 461 са сигналите за изборни нарушения към 14,30 часа. Най-много са в Бургас

Богомила Костадинова
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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

По данни на Ситуационния център към 14.30 часа, от началото на изборния процес в структурите на МВР са получени 461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите, съобщиха от МВР. 

Най-много са получените сигнали в ОДМВР - Бургас – 99, ОДМВР - Враца – 70 и ОДМВР - Стара Загора – 46. От всички сигнали 318 са за купуване на гласове, 49 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 93 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 10 наказателни производства (по 2 в ОДМВР - Кюстендил и Шумен и по 1 в СДВР, ОДМВР - Варна, Кърджали, Перник, Русе и Стара Загора), от тях 6 са разследвани по общия ред и 4 са бързи производства. От образуваните 10 наказателни производства 8 са по чл. 167-169г от НК.

Съставени са 1872 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР, като най-много са в СДВР – 438, ОДМВР Пловдив – 276 и ОДМВР Пазарджик – 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 352 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Задържани са 10 лица по ЗМВР. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК.

Полиция

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