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7,49 % e избирателната активност в област Монтана към 11 часа

Камелия Александрова

[email protected]

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7, 49 % e избирателната активност до 11 часа в област Монтана

Избирателната активност в област Монтана е 7,49% към 11 часа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България.

Най-висока е активността в община Георги Дамяново, където до урните са отишли 16,36% от избирателите. Следват Чипровци с 14,75% и Брусарци с 12,30%.

В областния град Монтана са гласували 7,17% от избирателите. В Лом активността е 4,88%, в Берковица – 8,13%, а във Вършец – 9,28%.

В останалите общини избирателната активност варира от 6,99% в Медковец до 8% в Бойчиновци. В Якимово до урните са отишли 2938 души, или 7,15% от имащите право на глас.

Отчита се известно повишение на избирателната активност и по-голяма мобилизация на гражданите.

7, 49 % e избирателната активност до 11 часа в област Монтана

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