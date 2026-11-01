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Михаела Доцова: Будителите са се борили да имаме право на избор

Богомила Костадинова
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Михаела Доцова КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова призова българите да гласуват на балотажа за президент и вицепрезидент. В публикация във фейсбук тя написа, че просветителите са се борили не само за знание, но и за правото на избор.

Имаме възможност да изберем президент с държавническо отношение, посочи тя.

Ето какво гласи цялата ѝ публикация:

Будителите са просвещавали, но също така са се борили да имаме право на избор.

Днес ние можем и трябва да гласуваме.

Имаме възможност да изберем президент с държавническо отношение.

Моят избор е последователността, опитът и държавността.

Гласувайте!

И честит Ден на народните будители!

Михаела Доцова КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

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