Катастрофа блокира движението през прохода "Петрохан", има разляти опасни течности

Катастрофа между две коли са блокирали движинието на "Петрохан". Те са се сблъскали в началото на прохода след село Бързия, в посока София.

В района на инцидента са се образували колони от леки автомобили и тирове и в двете посоки. Движението в участъка на катастрофата се осъществява само в една лента и се контролира от „Пътна полиция".

На пътното платно има разляти опасни течности, поради което е необходимо водачите на МПС да шофират с повишено внимание дори след възстановяване на движението, съобщава БНТ.