Влагат 660 000 евро за ремонт на центрове за хора с деменция в Свищовско

С близо 660 хил. евро община Свищов подобрява енергийната ефективност на Центъра за хора с деменция в село Овча могила.

Средствата са осигурени от държавния бюджет.

Строително-монтажните работи предвидени за изпълнение в техническия инвестиционен проект включват: ремонт и топлоизолация на покрива; топлоизолация на сградата и мазилка на фасадата; доставка и монтаж на PVC дограма и врати; изграждане на асансьор, реконструкция на осветителната система и монтаж на LED осветление. Включен е и монтаж на термопомпен агрегат "въздух – вода", доставка и монтаж на два бойлера за битово горещо водоснабдяване, подновяване на отоплителната инсталация, изграждане на вентилация на санитарните помещения и др.

След изпълнението на енергоспестяващите мерки сградата ще попадне в клас А на енергопотребление, а качеството на живот на дементните, както и условията на труд на персонала в Центъра значително ще се подобрят.