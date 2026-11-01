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Влагат 660 000 евро за ремонт на центрове за хора с деменция в Свищовско

Дима Максимова

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Центровете за дементни в Овча могила ще добият клас А на енергоефективност Снимка: Община Свищов

С близо 660 хил. евро община Свищов подобрява енергийната ефективност на Центъра за хора с деменция в село Овча могила.
Средствата са осигурени от държавния бюджет.

Строително-монтажните работи предвидени за изпълнение в техническия инвестиционен проект включват: ремонт и топлоизолация на покрива; топлоизолация на сградата и мазилка на фасадата; доставка и монтаж на PVC дограма и врати; изграждане на асансьор, реконструкция на осветителната система и монтаж на LED осветление. Включен е и монтаж на термопомпен агрегат "въздух – вода", доставка и монтаж на два бойлера за битово горещо водоснабдяване, подновяване на отоплителната инсталация, изграждане на вентилация на санитарните помещения и др.

След изпълнението на енергоспестяващите мерки сградата ще попадне в клас А на енергопотребление, а качеството на живот на дементните, както и условията на труд на персонала в Центъра значително ще се подобрят.

Центровете за дементни в Овча могила ще добият клас А на енергоефективност Снимка: Община Свищов

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