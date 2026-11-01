Отстраниха председател на СИК, заснет е зад машината с избирател

Председателят на секционната избирателна комисия в крумовградското село Пелин беше отстранен след като беше заснет зад машината докато на нея гласуват избиратели.

Решението е на районната избирателна комисия в Кърджали, до която е подадена жалбата. Според очевидци председателят на СИК е поставял картата за гласуване в машината вместо избирателя и вземал е разписката. След намесата на полицията и на РИК, той е отстранен. Изборният процес в секцията е бил преустановен за около час и половина.

До момента на временното спиране на гласуването в секцията правото си на глас били упражнили 70 избирателя от селото. Председателят на секционната комисия е отведен от полицията за обяснения.

По случая е образувано бързо производство за нарушаване тайната на вода. Предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.