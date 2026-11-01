ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради проливния дъжд затвориха булевард в пловдив...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23846068 www.24chasa.bg

Отстраниха председател на СИК, заснет е зад машината с избирател

Ненко Станев

[email protected]

3484
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Избори СНИМКА: 24 часа

Председателят на секционната избирателна комисия в крумовградското село Пелин беше отстранен след като беше заснет зад машината докато на нея гласуват избиратели.

Решението е на районната избирателна комисия в Кърджали, до която е подадена жалбата. Според очевидци председателят на СИК е поставял картата за гласуване в машината вместо избирателя и вземал е разписката. След намесата на полицията и на РИК, той е отстранен. Изборният процес в секцията е бил преустановен за около час и половина.

До момента на временното спиране на гласуването в секцията правото си на глас били упражнили 70 избирателя от селото. Председателят на секционната комисия е отведен от полицията за обяснения.

По случая е образувано бързо производство за нарушаване тайната на вода. Предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

Избори СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)