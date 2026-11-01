Активността в Бургаска област прехвърли 19%, най-много гласуват в Царево

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Избирателната активност в Бургаска област достигна 19,01% към 16 часа, като най-много гласуват в Царево.

До урните са отишли 69 132 души от общо 363 568 избиратели, сочат данните на Районната избирателна комисия в Бургас.

Активността е по-висока спрямо първия тур миналата неделя, когато към същия час бяха гласували 15,65% от избирателите.

Увеличението е с 3,36 %, или с 12 219 гласували повече.Най-висока е избирателната активност в община Царево, където са гласували 27,04% от избирателите. Следват Малко Търново с 24,68%, Созопол с 24,29% и Приморско с 23,07%.В община Бургас избирателната активност достига 21,01%, като до 16:00 часа са гласували 38 863 души от общо 184 994 имащи право на глас.Най-ниска остава активността в община Руен – 11,51%. Следват Айтос с 12,46% и Сунгурларе с 13,61%. В останалите общини активността е 15,53% в Камено, 17,18% в Карнобат, 22,12% в Несебър, 16,91% в Поморие и 18,34% в Средец, съобщава БНТ.