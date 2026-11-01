ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради проливния дъжд затвориха булевард в пловдив...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23846091 www.24chasa.bg

Активността в Бургаска област прехвърли 19%, най-много гласуват в Царево

Алексей Гилтяй
1808
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Машина за гласуване снимка: Георги Палейков

Избирателната активност в Бургаска област достигна 19,01% към 16 часа, като най-много гласуват в Царево. 

До урните са отишли 69 132 души от общо 363 568 избиратели, сочат данните на Районната избирателна комисия в Бургас.

Активността е по-висока спрямо първия тур миналата неделя, когато към същия час бяха гласували 15,65% от избирателите.

Увеличението е с 3,36 %, или с 12 219 гласували повече.Най-висока е избирателната активност в община Царево, където са гласували 27,04% от избирателите. Следват Малко Търново с 24,68%, Созопол с 24,29% и Приморско с 23,07%.В община Бургас избирателната активност достига 21,01%, като до 16:00 часа са гласували 38 863 души от общо 184 994 имащи право на глас.Най-ниска остава активността в община Руен – 11,51%. Следват Айтос с 12,46% и Сунгурларе с 13,61%. В останалите общини активността е 15,53% в Камено, 17,18% в Карнобат, 22,12% в Несебър, 16,91% в Поморие и 18,34% в Средец, съобщава БНТ.

Машина за гласуване снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)