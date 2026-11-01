Белица с една от най-високата избирателна активност - 29,41%

Повече от пет пъти е скочила избирателната активност в община Белица днес към 16 ч. в сравнение със същото време на първия тур на президентските избори. Три дни преди първия тур бе арестуван кметът Радослав Ревански и обвинен в престъпен сговор и търговия с влияние заедно с кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и Христо Широков. Заради ареста имаше призиви да не се гласува на първия тур и община Белица, която по традиция е с на-висока избирателна активност, отчете едва около 8%.

След престой от няколко дни в ареста двамата кметове бяха пуснати с мярка за неотклонение "Домашен арест".

На 25 октомври към 16 ч. в община Белица бяха гласували 5,65%%, а сега активността е 29,41%, което е една от най-високите в областта. Гласували са 2344 избиратели от 7971 имащи право на глас. В сравнение с други избори обаче, когато общината регистрира рекорди от около 80-90% избирателна активност, сега тя е в пъти по-ниска.

Активността за област Благоевград към 16 ч. е 18,74%, с около 4% по-висока от тази на първия тур по същото време.