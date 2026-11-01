Старата столица отличник на вота на фона на апатията - над 25 на сто вече гласуваха

Всеки четвърти с право на глас във Велико Търново вече е упражнил вота си към 16 ч. - това показват данните на РИК. Избирателната активност в областния център достигна 25,16% при 19,84 на сто към същия час на първия тур.

Това е и общината с най-висока избирателна активност, спрямо 9-те си сателити в региона. Следвана е от Сухиндол с 23,58% и Свищов , където отишлите до урните вече са 22,58 на сто.

Изненадващо вяло върви гласуването в Полски Тръмбеш, където са гласували едва 17 %, но категорично на опашката е Стражица с 14.04 на сто. Всъщност и двете общини качват проценти в сравнение с миналата седмица, но с много малко.

За област Велико Търново избирателната активност е 21.59%. До урните са отишли 43 074 души от общо 199 486 избиратели в региона.

От РИК-Велико Търново заявиха, че до този час няма постъпили жалби и сигнали. В някои от секциите се е наложило да бъдат сменяни ролките на машините по преценка на техническите екипи. Няма секции, които да са преминали от машинно гласуване на хартиени бюлетини.