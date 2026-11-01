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19,49% е избирателната активност в област Смолян към 16 часа

Валентин Хаджиев

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Избирателната активност в област Смолян към 16:00 часа днес е с близо 3 процентни пункта по-висока спрямо отчетената на първия тур.

19,49% е избирателната активност в област Смолян към 16:00 часа, съобщи РИК. До урните са отишли общо 18 134 избиратели от имащите право на глас 93 037 души.

На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент активността към този час е била 16,63%, което означава, че сега е с близо 3 процентни пункта по-висока.

Най-висока е активността в община Неделино, където своя вот са упражнили 23,69% от избирателите. Следват Чепеларе с 20,66%, Рудозем с 20,63% и Златоград с 20,53%.

В община Смолян активността е 19,89%, в Мадан – 19,74%, в Борино – 17,25%, в Девин – 16,47%, а най-ниска остава в Доспат – 12,76%.

По данни от избирателните списъци в областта право на глас имат общо 93 037 души. В деветте общини са разкрити 268 избирателни секции.

Най-много избиратели са гласували в община Смолян – 6352 души. Следват Златоград с 2034 и Мадан с 1948 гласували.

Избирателната активност в област Смолян към 16:00 часа днес е с близо 3 процентни пункта по-висока спрямо отчетената на първия тур.

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